Мэр Горловки (ДНР) сообщил о гибели гвардии полковника Ольги Качуры

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3 августа 2022, 17:28 Источник: Telegram

Ольга Качура. Фото: Телеграм/ t.me/Prikhodko

В Украине погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии полковник Ольга Качура, которая действовала под позывным «Корса». Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.

«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса! Гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона, Почетный гражданин города Горловки – все эти звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев – лишь малая часть ее заслуг», - написал Приходько, добавив, что гибель Качуры — невосполнимая утрата для всех горловчан.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об идущих боях за Пески, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.