Мэр Горловки (ДНР) сообщил о гибели гвардии полковника Ольги Качуры

В Украине погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии полковник Ольга Качура, которая действовала под позывным «Корса». Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса! Гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона, Почетный гражданин города Горловки – все эти звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев – лишь малая часть ее заслуг», - написал Приходько, добавив, что гибель Качуры — невосполнимая утрата для всех горловчан.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об идущих боях за Пески, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.