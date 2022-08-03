«Профсоюз журналистов и работников СМИ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

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3 августа 2022, 16:25

Zamir Usmanov/ globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.



«Таганский суд признал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей», - поделилась собеседница агентства.



Недавно прокуратура Москвы потребовала Мосгорсуд ликвидировать организацию «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации». Решение по иску все еще не известно.



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