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«Профсоюз журналистов и работников СМИ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

, 16:25

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Zamir Usmanov/ globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Таганский суд признал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей», - поделилась собеседница агентства.

Недавно прокуратура Москвы потребовала Мосгорсуд ликвидировать организацию «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации». Решение по иску все еще не известно.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Хинштейн не оценил предложение Бутиной «сажать» за использование VPN.

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