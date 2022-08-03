Хинштейн назвал бесперспективным предложение депутата Бутиной «сажать» россиян за пользование VPN

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3 августа 2022, 16:04 Источник: Telegram

Александр Хинштейн. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Пользование VPN-сервисами в России не является преступлением, поэтому предложение привлекать за это к ответственности бесперспективны. Так председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал предложение депутата Госдумы Марии Бутиной «сажать» за использование VPN.

Предложение прозвучало в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Бутина заявила, что в случае блокировки YouTube нужно предусмотреть наказание для родителей, чьи дети будут обходить блокировку с помощью VPN — вплоть до лишения свободы.

Хинштейн, комментируя предложение коллеги, предположил, что оно сделано на эмоциях, «в пылу дискуссии».

«Позиция комитета Госдумы по информполитике однозначна: использование VPN — не преступление. Хотя и большая проблема. В первую очередь — для самих пользователей, которые рискуют безопасностью и сохранностью своих данных», - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

К тому же, по его мнению, бороться с VPN-сервисами нужно не путем преследования их пользователей, а «работая над недоступностью» таких сервисов.