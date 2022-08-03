Собчак: врачи поставили Чубайсу окончательный диагноз: синдром Гийена - Барре, политик по-прежнему в реанимации

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3 августа 2022, 15:26 Источник: Telegram

Фото: Telegram/t.me/s/bloodysx

Врачи поставили экс-главе «Роснано» и бывшему спецпредставителю президента РФ Анатолию Чубайсу окончательный диагноз — синдром Гийена — Барре. Об этом написала в среду в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову. Она опубликовала и первое после госпитализации фото политика.

Напомним, именно этот диагноз был поставлен Анатолию Чубайсу изначально. По данным ряда СМИ, это аутоимунное заболевание может быть последствием перенесенной коронавирусной инфекции — экс-глава «Роснано» переболел им два года назад.

Синдром проявляется дыхательной недостаточностью, частичными параличами, повреждением сердечно-сосудистой системы.

Собчак пообещала держать подписчиков своего канала в курсе состояния здоровья Чубайса.