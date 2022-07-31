Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник

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31 июля 2022, 18:49 Источник: Telegram

Анатолий Чубайс, Maksim Konstantinov/globallook.com

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс находится в реанимации одной из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Об этом сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале Ксения Собчак со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

По словам Смирновой, состояние Чубайса «нестабильное».

«Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги», - сообщила она в разговоре с Собчак.

Журналистка привела также комментарий самого Чубайса.

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Состояние средней тяжести, стабильное», - сказал он.