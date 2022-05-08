Чубайс ушел на покой?

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 мая 2022, 19:27 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Ещё один из бывших российских вице-премьеров, великий и ужасный Анатолий Борисович Чубайс получил наконец-таки покой в виде израильского паспорта. Сообщивший об этой новости журналист Андрей Караулов пошутил, что пора при правительстве России открывать консульство Израиля, дабы им удобней было документы на гражданство подавать. Шутки шутками, но позора, конечно, хоть ложкой ешь...

Собственно Анатолия Борисовича давно оставили в покое, всучили несколько многомиллиардных кормушек в виде роснаны и прочей мишуры. Сиди, соси бюджет - только не мешай и не лезь в игры взрослых дядей. Западные кукловоды, которым этот пожилой инфантил честно служил последние лет сорок жизни, тоже давно перестали ставить на эту хромую лошадь. Обычный пенсионер, погубившей своей политикой около 14 миллионов человек (во столько оценивают демографы наши человеческие потери от 90-ых годов), спокойно доживал свой век в подмосковных Жаворонках за пятиметровым забором.

Но 24-ое февраля действительно стало историческим днем, после которого жизнь наша (увы или ура - для кого как!), изменилась необратимо. В какую сторону ещё предстоит понять, но внутри страны стало заметно чище. Десятки лицедеев, которые по великому недоразумению считали себя "звездами", "элитой" и "совестью нации" прекратили гастрольный чёс или зуд по стране и благополучно исчезли из наших мозгов.

Сбежала некоторая часть так называемых "политиков", "бизнесменов" и "властителей дум" со своим информационно-обслуживающим персоналом. Практически поголовно они "рубили бабло" в России, но жить, воспитывать и учить своих детей, праздновать дни рождения и т. д и т. п. предпочитали там. Даже думать предпочитали не по-нашему, не по-российски. Совершенно справедливо их назвали предателями родины, пятой колонной и отщепенцами. Врагами же народа они были всегда.

Все это правильно, но есть одно "но". Уехавшие в большинстве своем никогда не скрывали своих убеждений, своей позиции и своего оппозиционерства. Враги народа с народом расстались. Наконец-то. Аминь.

Остались, по логике, только друзья народа. Вовремя осознавшие, инновационные, стратегически мыслящие, патриотично настроенные, правильно ориентированные и прочее, прочее, прочее. Вот только одна беда: ещё несколько лет назад эти оставшиеся дули в ту же дуду и били в такой же бубен, как и пятоколоннисты. Не все, конечно, но опять же квалифицированное большинство сохранившихся олигархов, вечно молодых лицеделов и прочих гуманитариев ратовало за европейские ценности, американские свободы и тайских домработниц.

Но поутру 24 февраля они проснулись, осознали себя частичкой русского мира, всплакнули о детях Донбасса, раскрыли свою душу очищающему ветру патриотических перемен. Мужественно пережить упавший крест персональных санкций помогло государство, которое отдало им кусок пирога "поуехавших тут". Патриотизм патриотизмом, но щедро оплаченный патриотизм лучше.

Теперь нас учат Родину любить новые-старые переобувшиеся в полете лица. Условные "чубайсы" с "пугачевыми-венедиктовыми" из эфира - я счастлив! - пропали. Воздух суверенитета заполнил эфир. Только вот дышать стало почему-то труднее...

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