Кадыров передал звезду Героя России командиру спецподразделения «Ахмат» Алаудинову

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал звезду Героя России руководителю Совбеза региона и командиру спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на церемонию передачи награды.
Отмечается, что звезда Героя России была вручена за «мужество и героизм», которые Алаудинов проявил при освобождении ЛНР и Украины.
Награждение прошло в Грозном. На торжественную церемонию прибыли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Это не единственная награда Алаудинова. Он уже имеет орден Мужества и Кадырова.
Ранее сообщалось, что главе Чечни присвоили звание Героя ЛНР.
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