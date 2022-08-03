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Кадыров передал звезду Героя России командиру спецподразделения «Ахмат» Алаудинову

, 14:03

Кадыров передал звезду Героя России командиру спецподразделения «Ахмат» Алаудинову
Раман Кадыров, Ministry of Culture Russia/ globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал звезду Героя России руководителю Совбеза региона и командиру спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на церемонию передачи награды.

Отмечается, что звезда Героя России была вручена за «мужество и героизм», которые Алаудинов проявил при освобождении ЛНР и Украины.

Награждение прошло в Грозном. На торжественную церемонию прибыли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Это не единственная награда Алаудинова. Он уже имеет орден Мужества и Кадырова.

Ранее сообщалось, что главе Чечни присвоили звание Героя ЛНР.

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