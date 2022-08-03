Продажа снотворных и седативных лекарств в России за год выросла на 14%

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3 августа 2022, 10:04 Источник: RT

Alexandr Romanchenko/ globallookpress.com

В годовом выражении продажа снотворных и седативных лекарств в России выросла на 14%. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования интернет-аптеки «СБЕР ЕАПТЕКА».



По результатам исследования, чаще всего за препаратами обращались в начале весны и в начале осени.



По словам врача-терапевта Марии Сергеевой, это связано с попыткой людей нормализовать режим в период обострения сезонных заболеваний.



Она также посоветовала ложиться в одно и то же время в темном помещении и не использовать гаджеты перед сном, чтобы легко засыпать. Кроме того, необходимо ограничить употребление алкоголя, никотина и тяжелой пищи.



Сергеева подчеркнула, что седативные средства нужно принимать аккуратно, не злоупотребляя ими.