Григорий Лепс посетил Храм Солнца в зеленых трусах

Храм Солнца считается местом мистической силы. Он находится в Крыму между поселками Форос и Тыловое. О его посещении в соцсетях написал Григорий Лепс.
«Крым. Храм Солнца. Место силы», - отметил он.
На фото певца можно увидеть в зеленых трусах, с огромным крестом, прикрывающим живот.
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