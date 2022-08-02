Григорий Лепс посетил Храм Солнца в зеленых трусах

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2 августа 2022, 17:11

Храм Солнца считается местом мистической силы. Он находится в Крыму между поселками Форос и Тыловое. О его посещении в соцсетях написал Григорий Лепс.



«Крым. Храм Солнца. Место силы», - отметил он.



На фото певца можно увидеть в зеленых трусах, с огромным крестом, прикрывающим живот.