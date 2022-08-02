В России за сутки выявили 9 560 случаев заражения COVID-19

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2 августа 2022, 11:13

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/pAYpAGDUv80

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 560 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на вторник, 2 августа, в России были госпитализированы 1 962 человека, это число возросло в сравнении с предшествующими сутками на 134,7%.

В оперштабе отметили, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 48 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в РФ выздоровели 8 573 человека, что на 41,1% больше в сравнении с показателями 1 августа.