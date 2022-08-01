Росавиация направила авиакомпаниям и аэропортам РФ 54 миллиарда рублей субсидий

По состоянию на понедельник, 1 августа, Росавиация перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии на общую сумму 54 миллиардов рублей. Соответствующую информацию предоставили в ведомстве.
В Росавиации уточнили, что в соответствии с поручением руководства Российской Федерации ведомство реализует четыре программы господдержки с бюджетом свыше 125,5 миллиарда рублей.
Подчеркивается, что к настоящему моменту Федеральное агентство воздушного транспорта перечислило авиакомпаниям и аэропортам РФ субсидии в размере 54 миллиарда рублей.
Сообщается также, что ранее сегодня под председательством руководителя Росавиации Александра Нерадько было проведено совещание о промежуточных итогах реализации мер государственной поддержки воздушного транспорта России на фоне жесткого санкционного давления со стороны стран Запада.