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Росавиация направила авиакомпаниям и аэропортам РФ 54 миллиарда рублей субсидий

, 16:27 Источник: Росавиация

Росавиация направила авиакомпаниям и аэропортам РФ 54 миллиарда рублей субсидий
аэропорт, https://unsplash.com/photos/RSYBi_1fhfM

По состоянию на понедельник, 1 августа, Росавиация перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии на общую сумму 54 миллиардов рублей. Соответствующую информацию предоставили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что в соответствии с поручением руководства Российской Федерации ведомство реализует четыре программы господдержки с бюджетом свыше 125,5 миллиарда рублей.

Подчеркивается, что к настоящему моменту Федеральное агентство воздушного транспорта перечислило авиакомпаниям и аэропортам РФ субсидии в размере 54 миллиарда рублей.

Сообщается также, что ранее сегодня под председательством руководителя Росавиации Александра Нерадько было проведено совещание о промежуточных итогах реализации мер государственной поддержки воздушного транспорта России на фоне жесткого санкционного давления со стороны стран Запада.

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