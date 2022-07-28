В Росавиации вновь продлили ограничение полётов в 11 аэропортах юга и центра РФ до 5 августа

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28 июля 2022, 10:09

Самолёт, Максим Константинов/ Global Look Press

Руководство Росавиации прияло решение об очередном продлении ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра страны до 5 августа. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что полёты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что за первое полугодие 2022-го объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, 20 мая правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре страны.