В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления сирот из РФ гражданами недружественных стран

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2022, 16:10 Источник: сайт Госдумы

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Государственную думу в понедельник внесли законопроект, предлагающий ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из Российской Федерации гражданам недружественных государств.

Соответствующий документ уже размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает установить запрет на усыновление, а также на передачу под опеку детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения матери и отца, гражданам стран, входящих в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия.