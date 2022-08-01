Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ

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1 августа 2022, 15:23 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 1 августа подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что для реализации единой государственной политики в области геральдики, а также в целях упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти было учреждено знамя Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.

Речь идет о прямоугольном полотнище василькового цвета, обшитом золотистой тесьмой. По сторонам знамени можно увидеть золотистый плетеный орнамент в рамке того же цвета. По краям изображены десять золотых пятилучевых звезд. На лицевой стороне в центре полотнища расположена главная фигура Государственного герба РФ, а в центре на оборотной стороне – геральдический знак эмблема Главного управления специальных программ президента. В верхней части рамки орнамент прерывает надпись: "Отечество", а в нижней – "Достоинство Честь".