Путин: принципы ВТО просто «выброшены на помойку» западными политиками

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1 августа 2022, 14:45 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 августа, в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития металлургического комплекса России и на нем заявил, что приверженности принципам Всемирной торговой организации (ВТО) просто выброшены на помойку.

Путин напомнил, что в апреле проводилось специальное совещание по вопросам развития металлургического комплекса, тогда разговор получился предельно конкретный.

"Речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги", - отметил российский лидер.

По словам Путина, решения по санкциям "приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле". Он отметил, что "в расчёт не брались даже очевидные, понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстёгивание мировой инфляции в целом". Путин считает, что "снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует".

Путин подчеркнул, что ограничения на работу российских "металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции", и это заметно и в других отраслях.

По его словам, западные страны пытаются сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу.