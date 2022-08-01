Песков о госпитализации российского гражданина Чубайса: печальные новости, желаем выздоровления, поможем, если обратится

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1 августа 2022, 13:47 Источник: РБК

Анатолий Чубайс, Kremlin Pool/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал информацию о госпитализации бывшего спецпредставителя президента РФ, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, о которой в воскресенье сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Песков назвал новость о заболевании Чубайса печальной и отметил, что в Кремле деталей о его попадании в клинику в одной из европейских стран не знают.

«Печальные новости. Желаем выздоровления. Но не владеем деталями. Поможем, если обратится, он российский гражданин», — цитирует РБК Дмитрия Пескова.

Собчак сообщила слова Чубайса о том, что он попал «в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена-Барре» и находится в состоянии средней тяжести, но стабильном. Ксения со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову уточнила, что его положили в реанимацию после того, как у него «начали отниматься руки и ноги».

23 марта в СМИ появилась информация, что супруги Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова уехали из России, их видели в Турции.

Синдром Гийена-Барре — заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Болезнь может затрагивать нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения, и приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях.