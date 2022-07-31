Нэнси Пелоси была приглашена на мероприятие Американской торговой палаты 1 августа

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2022, 13:38 Источник: РИА Новости

Нэнси Пелоси, фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

На мероприятии Американской торговой палаты 1 августа ожидают увидеть спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт палаты Пелоси.

«Американская торговая палата Сингапура рада пригласить членов американского бизнес-сообщества и его друзей на неофициальный прием с делегацией конгресса США», — говорится в релизе к мероприятию.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси сообщила, что в рамках своего азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о поездке на Тайвань не упомянула.