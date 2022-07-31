Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Корею, Японию, о ее визите на Тайвань не сообщается

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31 июля 2022, 09:49 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси сообщила, что в рамках своего азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о поездке на Тайвань не упомянула.

По словам Нэнси Пелоси, в Сингапуре, Малайзии, Республике Корея и Японии американская делегация проведет ряд встреч на высоком уровне, в ходе которых будет обсуждаться дальнейшее продвижение общих ценностей – мир, безопасность, рост экономики, торговля, климатический кризис, борьба с COVID-19, права человека и демократическое управление.

Тему визита на Тайвань спикер не подняла.