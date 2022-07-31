Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Захарова назвала неадекватной и сюрреалистичной ситуацию с азиатским турне Пелоси

, 07:21 Источник: Telegram

Захарова назвала неадекватной и сюрреалистичной ситуацию с азиатским турне Пелоси
Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси является неадекватной и сюрреалистичной.

Мария Захарова отметила, что, с одной стороны, ей хочется назвать полеты Нэнси Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. Однако, с другой стороны, действия спикера палаты представителей США можно охарактеризовать как "полеты во сне и наяву" из-за нереальности и сюрреалистичности происходящего.

Напомним, Пелоси накануне отправилась в азиатское турне, в рамках которого она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Поступила информация также о том, что она намерена совершить визит на Тайвань, но спикер не стала комментировать вышеуказанные данные.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

Общество