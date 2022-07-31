Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге

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31 июля 2022, 12:22 Источник: РИА "Новости"

День ВМФ, MOD Russia/via Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге днем в День ВМФ в воскресенье, 31 июля, проходит главный военно-морской парад. Соответствующую информацию предоставили журналисты, которые присутствуют на мероприятии.

В настоящий момент по Неве парадным строем проходят корабли и парусные суда. Почетные гости наблюдают за действом с трибун у "Медного всадника" на Сенатской площади. Петербуржцы любуются судами с Университетской набережной.

Известно, что в главном военно-морском параде сегодня участвуют более трех тысяч военных, сорока кораблей и катеров, субмарин и парусных судов, а также 42 воздушных судна.