Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге днем в День ВМФ в воскресенье, 31 июля, проходит главный военно-морской парад. Соответствующую информацию предоставили журналисты, которые присутствуют на мероприятии.
В настоящий момент по Неве парадным строем проходят корабли и парусные суда. Почетные гости наблюдают за действом с трибун у "Медного всадника" на Сенатской площади. Петербуржцы любуются судами с Университетской набережной.
Известно, что в главном военно-морском параде сегодня участвуют более трех тысяч военных, сорока кораблей и катеров, субмарин и парусных судов, а также 42 воздушных судна.