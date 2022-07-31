Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

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31 июля 2022, 11:13 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России. Об этом сообщили журналисты.

Церемония подписания документов состоялась сегодня в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада в Северной столице.

Ранее сегодня глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личные составы экипажей с днем ВМФ.