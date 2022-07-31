Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личные составы экипажей с Днем ВМФ

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31 июля 2022, 10:06 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в воскресенье, 31 июля, на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Глава государства сегодня поздравил личные составы экипажей с Днем Военно-морского флота России.

Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов ранее сообщил, что в параде в этом году примут участие 47 кораблей и 42 воздушных судна. А на Кронштадском рейде в мероприятии будут участвовать субмарины "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".