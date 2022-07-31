В Херсоне впервые после освобождения города отметили День ВМФ

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31 июля 2022, 11:38 Источник: ТАСС

Elena Dunn/Global Look Press

В Херсоне прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Основные мероприятия прошли в парке Славы, где общественность, ветераны флота и молодёжь возложили цветы к Вечному огню. Также в парке прошёл забег, посвящённый Дню ВМФ, на Днепре состоялись соревнования по гребле на байдарках.

Сегодня, 31 июля, в последнее воскресенье июля торжественно отмечается День Военно-морского флота РФ. К настоящему времени президент Российской Федерации Владимир Путин утром на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Также глава государства подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России.