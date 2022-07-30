Рэпер Тимати стал владельцем активов сети кофеен Starbucks

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2022, 21:47 Источник: ТАСС

Тимати. Фото: Evgeny Philippov/globallook.com

Рэпер Тимати (Тимур Юсунов) сообщил в субботу о том, что в партнерстве с бизнесменом Антоном Пинским стал владельцем американской сети кофеен Starbucks.

«Теперь официально: все активы сети СБ [Starbucks] приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», - написал Тимати в своем инстаграме (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

По словам рэпера, масштабного ребрендинга проводить не планируется. Он призвал своих подписчиков поучаствовать в создании логотипа и дизайна нового названия сети.

При этом, как написал в своих соцсетях партнер Тимати Антон Пинский, окончательного решения о названии и логотипе пока не принято - «идут жаркие споры».

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации Тимати на концерте в Лужниках попрощался с ушедшими из России западными брендами словами известной композиции: «Давай, до свидания!».