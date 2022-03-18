Тимати попрощался с ушедшими из России западными брендами: «Давай, до свидания!»

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18 марта 2022, 22:28 Источник: teleprogramma.pro

Тимати, City News Moskva/globallook.com

На прошедшем в пятницу концерте-митинге в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией, рэпер Тимати призвал не переживать из-за того, что многие западные компании объявили о решении покинуть Россию.

«Ни в один из моментов в жизни мне не было стыдно, что я гражданин России. Да, безусловно, мы живем в непростое время, многие западные бренды развернулись и ушли. Многие люди переживают, но есть те люди, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российский продукт. А западным брендам мы скажем: «Давай, до свидания!» — заявил Тимати.

Напомним, этими же словами почти 10 лет назад Тимати ответил Филиппу Киркорову, с которым у него тогда возник конфликт.