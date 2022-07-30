Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отреагировал на инцидент, который произошел в одном из отелей с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен.
Женщина устроила скандал на ресепшен. Видео разошлось по российским пабликам. На нем норвежка говорит: «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как».
Комментируя этот инцидент, Чибис посоветовал Эллингсен «катиться к черту из России».
«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», - написала глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что МИД Норвегии выразил сожаление в связи со случившимся.