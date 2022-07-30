Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»

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30 июля 2022, 19:21 Источник: Telegram

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Kremlin Pool/globallook.com

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отреагировал на инцидент, который произошел в одном из отелей с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен.

Женщина устроила скандал на ресепшен. Видео разошлось по российским пабликам. На нем норвежка говорит: «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как».

Комментируя этот инцидент, Чибис посоветовал Эллингсен «катиться к черту из России».

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», - написала глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что МИД Норвегии выразил сожаление в связи со случившимся.