Захарова о призыве Японии не проводить учения на Курилах: Токио с тем же успехом мог потребовать, чтобы солнце всходило на Западе

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29 июля 2022, 21:19 Источник: РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Японии к РФ не проводить военные учения «Восток-2022» в районе Курил.

В среду Минобороны РФ заявило о проведении с 30 августа по 5 сентября стратегических командно-штабных учений «Восток». На следующий день заместитель генерального секретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки заявил, что России по дипломатическим каналам направлено представление с требованием исключить острова Курильской гряды из зоны учений.

«Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе», - говорится в комментарии Захаровой. Она также напомнила японскому правительству «прописную истину» о том, что южные Курильские острова «являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению».