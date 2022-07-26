Минобороны России анонсирует командно-штабные учения «Восток-2022»

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26 июля 2022, 17:47

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что определены сроки проведения важных манёвров в 2022 году. Заявление ведомства распространило во вторник, 26 июля, агентство РИА Новости.

«Стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" пройдёт с 30 августа по 5 сентября», − сообщают Минобороны РФ.

К проведению учений, уточняют представители оборонного ведомства, привлекут кроме сил Восточного военного округа часть ВДВ, дальней авиации и ВТА, а также зарубежные контингенты.

«В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе», − подытожили комментарий в Минобороны.