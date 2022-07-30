Захарова назвала актом ненависти и национализма поведение сотрудницы норвежского консульства в российском отеле

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30 июля 2022, 15:52 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом ненависти, национализма и ксенофобии поведение сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в российском отеле.

Женщина, недовольная качеством уборки номеров, устроила скандал на ресепшен. Видео опубликовал телеграм-канал Mash. На нем норвежка говорит: «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как».

«В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», - прокомментировала Захарова поведение сотрудницы консульства.

Она также заявила, что в МИД России «прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии».

«Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», - добавила дипломат.

Ранее Захарова назвала фейковыми публикации итальянских СМИ о причастности России к падению кабинета Марио Драги.