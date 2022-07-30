Данные пользователей «Почты России» попали в Сеть из-за действий злоумышленников

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30 июля 2022, 09:48

Почта, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Данные пользователей сервиса «Почта России» попали в сеть. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на социальные сети компании.

В сообщении оператора почтовой сети говорится, что вследствие хакерской атаки, «одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована».

В компании подтвердили, что некоторые данные попали в руки злоумышленников. Однако среди слитой информации нет банковских данных, безопасности и репутации пользователей ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России.