DHL Express с 1 сентября прекращает доставку внутри России

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29 июля 2022, 13:06

Monika Skolimowska/ globallookpress.com

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт почтового оператора.



«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», - написано в сообщении.



Отмечается, что услуги по экспресс-доставке из РФ за границу продолжают работать без изменений.



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