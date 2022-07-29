Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт почтового оператора.
«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», - написано в сообщении.
Отмечается, что услуги по экспресс-доставке из РФ за границу продолжают работать без изменений.
Ранее сообщалось, что корпорация IMAX уходит из России.
Аргументы Недели → Самое читаемое
РИА «Новости»: курировавший подрывную деятельность в Донбассе экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен
Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на угрозы, которые возникнут после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Пентагон сообщил, что Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей F-35 на сумму 8,4 миллиарда долларов
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 13:06 DHL Express с 1 сентября прекращает доставку внутри России
- 12:42 С колёс
- 12:37 В бассейне реки Горная Обь обнаружили воинские доспехи и древнюю керамику
- 11:42 В России за сутки выявили 11 422 новых случая заражения COVID-19
- Telegram | (Подписаться) «Бермудский треугольник» научного флота