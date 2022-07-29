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Аргументы Недели Общество 13+

DHL Express с 1 сентября прекращает доставку внутри России

, 13:06

DHL Express с 1 сентября прекращает доставку внутри России
Monika Skolimowska/ globallookpress.com

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт почтового оператора.

«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», - написано в сообщении.

Отмечается, что услуги по экспресс-доставке из РФ за границу продолжают работать без изменений.

Ранее сообщалось, что корпорация IMAX уходит из России.

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