Володин считает, что россияне, решившие переждать спецоперацию за границей - предатели

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29 июля 2022, 22:06 Источник: ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото с сайта ГД.

Россияне, решившие переждать спецоперацию за пределами своей страны, должны понимать, что они предатели. Об этом заявил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед молодыми политиками и управленцами на форуме «Территория смыслов».

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать - он предатель», - сказал Володин.

Он также высказался в отношении политиков, которые выступают против признания независимости республик Донбасса. По его мнению, они таким образом выступают против собственного народа.

«100% политических фракций в Госдуме поддержали независимость ЛНР и ДНР. И это очень важно. А тот, кто не поддержал, он не с народом», - подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее Володин потребовал провести проверку по факту продажи в сети магазинов «Леруа Мерлен» фотообоев, на которых изображена карта, где Крым является частью Украины.