Писатель Дмитрий Быков, журналисты Евгения Альбац и Митя Алешковский внесены в список СМИ-иноагентов

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29 июля 2022, 21:46 Источник: Минюст РФ

Писатель Дмитрий Быков. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

В пятницу Минюст Российской Федерации внес в список СМИ-иноагентов главного редактора сайта The New Times Евгению Альбац, журналиста и благотворителя Митю Алешковского и писателя Дмитрия Быкова.

Помимо этого, в список попало ООО «Иноагент ААВ», созданное бывшим главным редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. Сам экс-главред признан иноагентом в апреле текущего года. Причиной его включения в реестр, как говорил он сам, стала зарплата на «Эхе Москвы» и дивиденды издаваемого им журнала «Дилетант».