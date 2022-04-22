Алексей Венедиктов и Александр Невзоров включены в реестр СМИ-иноагентов

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22 апреля 2022, 21:50 Источник: ТАСС

Бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, Alexander Kulebyakin/globallook.com

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналисты Александр Невзоров и Сергей Пархоменко внесены в пятницу в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующая информация размещена на сайте Минюста РФ.

Также в реестр иноагентов-физических лиц включены публицист Владимир Кара-Мурза, который был арестован в пятницу по делу о дискредитации российской армии, и бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Леонид Волков. В качестве источника иностранного финансирования указана Украина.

Ранее в пятницу стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело в связи с распространением ложной информации о действиях Вооруженных сил страны.