СК возбудил в отношении журналиста Невзорова дело о распространении фейков о ВС России

Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело в связи с распространением ложной информации о действиях Вооруженных сил страны.
Согласно последним данным следствия, Александр Невзоров 9 марта 2022 года разместил на своей странице в Instagram (запрещенная в Российской Федерации экстремистская социальная сеть) и 19 марта текущего года на канале в YouTube заведомо ложную информацию якобы об умышленном обстреле ВС РФ роддома в украинском городе Мариуполе.
Сообщается, что источниками изображений, которые сопровождают эти публикации, являются украинские средства массовой информации.