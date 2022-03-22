СК возбудил в отношении журналиста Невзорова дело о распространении фейков о ВС России

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2022, 20:01 Источник: СК РФ

Следственный комитет РФ, Zamir Usmanov/globallook.com

Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело в связи с распространением ложной информации о действиях Вооруженных сил страны.

Согласно последним данным следствия, Александр Невзоров 9 марта 2022 года разместил на своей странице в Instagram (запрещенная в Российской Федерации экстремистская социальная сеть) и 19 марта текущего года на канале в YouTube заведомо ложную информацию якобы об умышленном обстреле ВС РФ роддома в украинском городе Мариуполе.

Сообщается, что источниками изображений, которые сопровождают эти публикации, являются украинские средства массовой информации.