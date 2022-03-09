Политтехнолог Маркелов: «Фейки триггерят нас, повышают градус происходящего»

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9 марта 2022, 11:00

Фейки в новостях, Rafael Henrique/ Keystone Press Agency

У фейковых сбросов в СМИ есть определенные цели, которые они с успехом выполняют. Главными задачами недобросовестного контента являются эскалация напряжения, искажение восприятия происходящих событий и отвлечение внимания от основных задач. Такое заявление сделал гендиректор коммуникационного агентства Сергей Маркелов.

«Главная задача фейков в отличие от обычной информации — это постоянное программирование восприятия», − отметил специалист в среду, 9 марта, в стриме RT «Летучка».

Программирование, по словам эксперта, делится на два вида: один направлен на эмоциональную реакцию на сообщения СМИ, а второй – это вовлечение читателя в постоянный поиск новостей по некой тематике.

«Фейки триггерят нас, повышают градус происходящего, в общем-то это их и задача, разработчики пытаются этого достигнуть», — подчёркивает Маркелов.

Напомним, 4 марта российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России, либо за призывы к антироссийским санкциям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил страны и призывы к антироссийским санкциям, сообщил, что его принятие было необходимо в связи с беспрецедентной информационной войной.