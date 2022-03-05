Песков объяснил, что закон о наказании за фейки о ВС принят в связи с информационной войной против России

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5 марта 2022, 13:55 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил страны и призывы к антироссийским санкциям, сообщил, что его принятие было необходимо в связи с беспрецедентной информационной войной.

«Время нелегкое, вы видите, что закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жесткости закон, что и было сделано»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что закон принят, и его нужно исполнять, поскольку за него проголосовал парламент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за фейки о Вооруженных силах страны.

В документе говорится, что за публичное распространение заведомо ложных сообщений будет налагаться штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.