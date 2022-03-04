Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах

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4 марта 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Совет Федерации в пятницу, 4 марта, одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против страны.

В соответствии с текстом закона за публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ будет налагаться штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо гражданина приговорят к исправительным работам на срок до одного года, принудительным работам на срок до трех лет или лишению свободы на тот же срок.

Распространение фейков про Вооруженные силы Российской Федерации, созданных должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств, а также по мотивам ненависти или вражды, будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, либо административным штрафом от трех до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.

Фейки, которые повлекли за собой тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.