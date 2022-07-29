Кадыров показал видео приземления в Грозном самолёта после разгерметизации салона

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29 июля 2022, 17:22 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в пятницу в своем телеграм-канале видео посадки в Грозном самолёта, который вернулся в порт отправления из-за сработавшего индикатора давления.

Ранее сообщалось, что экипаж самолёта авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс «Грозный - Москва», принял решение вернуться в аэропорт отправления из-за разгерметизации салона.

Как рассказал Кадыров, датчик давления сработал, когда самолёт летел над Каспийским морем.

«В какой-то момент самолёт даже пропал с радаров, но затем вновь появился. В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы. Хвала Всевышнему, они не понадобились. Самолёт сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», - написал Кадыров.