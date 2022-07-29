В салоне самолета Грозный – Москва сработала индикация давления

В салоне самолета, который выполнял рейс Грозный-Москва, сработала индикация давления. Соответствующую информацию журналистам в пятницу, 29 июля, предоставили в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
Ранее сегодня сообщалось, что воздушное судно якобы подало сигнал бедствия, а затем изменило курс.
В компании "ЮТэйр" в свою очередь пояснили, что командир принял решение снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Предполагается, что посадка пройдет в штатном режиме. С пассажирами и экипажем все хорошо, уточнил перевозчик.