Вертолет Robinson совершил экстренную посадку в Подмосковье

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 июля 2022, 13:23 Источник: ТАСС

вертолет, https://unsplash.com/photos/Y79GKs-dwz4

В Московской области совершил экстренную посадку вертолет Robinson с тремя гражданами на борту. Соответствующую информацию предоставил сотрудникам средств массовой информации осведомленный источник.

Вертолет сел в городском округе Люберцы в поселке Октябрьский. Согласно предварительным данным, на борту в момент инцидента находились пилот и два пассажира. Пострадавших нет.

Уточняется, что причиной экстренной посадки летательного аппарата стала ошибка пилотирования, вследствие чего вертолет зацепился за ЛЭП. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.