Во Флориде самолёт посадил пассажир без опыта полётов

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12 мая 2022, 23:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: news.mail.ru

Фото: pixabay.com

В CNN сообщают об авиапроисшествии, которое едва не привело к трагедии. За 100 км до посадки командир самолёта “Cessna 208” потерял сознание. После того как пилот перестал выходить на связь, авиадиспетчеры забили тревогу. Но худшее было только впереди. С диспетчерским пунктом связался один из пассажиров воздушного судна, Даррен Харрисон. Он и сообщил о ситуации.



Сертифицированный лётный инструктор Роберт Морган вызвался объяснять пассажиру, как в таком случае совершить экстренную посадку. «Он был спокоен, - вспоминает Морган. - Тогда он сказал: Я не умею летать. Я не знаю, как остановить эту штуку, если выйду на взлётно-посадочную». Сам же Морган тоже не летал на таких самолётах. Диспетчеру пришлось изучить приборную панель самолёта за считанные секунды. Постепенно он вывел Даррена к посадке.



Роберт принял судьбоносное решение – отправить самолёт в крупнейший аэропорт района. При этом, он вовсю помогал пассажиру посадить самолёт в 8 милях от Палм-Бич Интэрнэшнл, где располагается широкая посадочная полоса. Морган отметил, что посадка вышла на 10 баллов. «Тогда мне казалось, что я вот-вот заплачу, - признавался диспетчер. - Адреналин зашкаливал. Как же я рад, что никто не пострадал».



После приземления капитана самолёта увезли в больницу. Морган же лично встретил своего ученика, крепко обнял, а тот в свою очередь, поблагодарил своего наставника.