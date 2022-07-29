Замглавы Роскачества Шанаева заявила о наличии нюансов в ипотеке под 0,1%

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29 июля 2022, 10:45 Источник: Радио Sputnik

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Заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева в рамках разговора с журналистами объяснила, чем могут быть опасны предложения взять кредит на покупку квартиры или дома по ставке 0,1 процента годовых.

Ольга Шанаева напомнила, что стандартная ипотека на строящееся жилье может быть оформлена со ставкой 16 процентов годовых, а семейная – под 6 процентов годовых. Разницу в процентах в данных случаях выплатит государство. Однако россияне все равно неохотно берут ипотечные средства, поскольку цены на квартиры слишком высоки. Тогда застройщик, договорившийся с банком, субсидирует ипотеку и, к примеру, покрывает 5,9 процента годовых, а клиенту в таком случае остается выплачивать "заветные 0,1 процента". Шанаева в разговоре с Радио Sputnik заметила, что это действительно выгодно, однако важно убедиться, что в документах нет каких-либо подводных камней.

Есть четыре возможных проблемы. Во-первых, низкая ставка нередко действует только один год, после чего россиянину придется выплачивать ипотеку по рыночной ставке или же по ставке льготной ипотеки. Во-вторых, в соглашении может быть прописано ограничение на сумму кредита в 6 или 12 миллионов рублей в зависимости от региона страны. Кроме того, цена на жилье с ипотекой от застройщика может быть выше, чем стоимость квартиры или дома с обычной ипотекой. Также застройщики по программе льготной ипотеки могут предлагать клиентом не самые популярные жилые комплексы.