В Госдуму внесли законопроект об онлайн-продаже лекарств по рецепту

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29 июля 2022, 10:30

ALEXEY BYCHKOV/ globallookpress.com

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в некоторых регионах страны будет возможна онлайн-продажа лекарств по рецепту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.



Отмечается, что онлайн-продажа лекарств будет осуществляться в качестве эксперимента.



Список медикаментов будет утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В него не войдут отпускаемые бесплатно или со скидкой препараты для граждан, которые получают их за счет средств бюджета.



Кроме того, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или высокий процент спирта, не будут использованы в ходе эксперимента.



Ранее сообщалось, что конгрессмены США внесут в Палату представителей страны законопроект о признании РФ спонсором терроризма.