Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в некоторых регионах страны будет возможна онлайн-продажа лекарств по рецепту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.
Отмечается, что онлайн-продажа лекарств будет осуществляться в качестве эксперимента.
Список медикаментов будет утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В него не войдут отпускаемые бесплатно или со скидкой препараты для граждан, которые получают их за счет средств бюджета.
Кроме того, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или высокий процент спирта, не будут использованы в ходе эксперимента.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США внесут в Палату представителей страны законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на угрозы, которые возникнут после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Пентагон сообщил, что Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей F-35 на сумму 8,4 миллиарда долларов
РИА «Новости»: курировавший подрывную деятельность в Донбассе экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 11:12 Шахтеры обнаружили самый большой розовый алмаз за более чем 300 лет
- 10:45 Замглавы Роскачества Шанаева заявила о наличии нюансов в ипотеке под 0,1%
- 10:34 Ученые обнаружили новые химические реакции «происхождения жизни»
- 10:30 В Госдуму внесли законопроект об онлайн-продаже лекарств по рецепту
- Telegram | (Подписаться) Джо Байден и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили Украину и Тайвань