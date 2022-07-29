Эксперт по недвижимости Мезенцев предупредил о возможной ответственности за нарушение правил содержания балкона

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29 июля 2022, 09:49 Источник: Радио Sputnik

балкон, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалист по недвижимости Федор Мезенцев заявил, что людям, у которых есть балкон, необходимо ознакомиться с требованиями Жилищного кодекса. За несоблюдение ряда правил может грозить ответственность.

Федор Мезенцев призвал граждан заранее убедиться в том, что задуманные изменения на балконе нельзя расценить как несанкционированную перепланировку или переоборудование жилплощади, в частности, из этой части помещения нельзя делать теплицу. Несогласованное остекление в некоторых случаях может грозить штрафом.

Горшки с цветами лучше ставить с внутренней стороны, а не с внешней, поскольку они могут мешать работе управляющей компании, промышленных альпинистов или рассматриваться как нарушение архитектурного облика. Эксперт в беседе с Радио Sputnik уточнил, что нарушение жильцом вышеуказанных правил может привести к штрафу до двух с половиной тысяч рублей, а для управляющей компании - от 40 до 50 тысяч рублей.

Следует помнить, что цветы с внешней стороны балкона могут быть опасны для прохожих. Если горшок свалится на голову человеку или на автомобиль, собственник растения может быть привлечен даже к уголовной ответственности.