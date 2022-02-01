В Петербурге мужчина выпал с 18 этажа на проходящую возле дома девочку, он погиб, школьница госпитализирована

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1 февраля 2022, 15:11 Источник: Петербурский дневник

фото: pixabay.com

В Петербурге во вторник утром с балкона на 18 этаже жилого дома № 51 по Комендантскому проспекту выпал мужчина. Петербуржец упал на проходящую возле дома девочку. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. 10-летняя девочка серьезно пострадала.

Свидетели инцидента рассказали, что девочка шла неподалеку от парадной вместе с матерью.Женщина не пострадала.

Прибывшая очень быстро скорая госпитализировала школьницу, которая жаловалась на то, что не чувствует ногу.

В детской больнице № 2 хирурги диагностировали у нее перелом. СМИ пишут, что ее уже оперируют. 46-летний петербуржец сегодня должен был идти к психиатру. У него в последнее время были проблемы на работе, и он решил записаться к врачу. Утром ему позвонил руководитель. Мужчина вышел поговорить с ним на балкон. После этого он выпал с балкона.

К проверке инцидента подключилась прокуратура.

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