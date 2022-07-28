Телеведущий Николаев: Галкин боится потерять все деньги, которые заработаны за счёт государства

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28 июля 2022, 15:19 Источник: Теле.pro

Юрий Николаев, российский телеведущий, Vadim Tarakanov/ Global Look Press

Известный российский телеведущий Юрий Николаев негативно отозвался о юмористе Максиме Галкине, который раскритиковал СВО, Россия и уехал из страны со всем семейством. Своё мнение он высказал в программе «Антонимы».

«Галкин много денег заработал в России. Он уехал, потому что боится потерять все свои деньги, которые были заработаны за счет государства и благодаря работе на федеральных каналах», − приводит сайт «Телепрограммы» слова Николаева.

Юрий считает, что высказавший русофобские мысли Галкин не имеет права негативно отзываться о родной стране. В настоящий момент любое его появление «на людях» связано с очернением родины и откровенной ненавистью к ней.

Напомним, что Максим Галкин сейчас дает концерты в разных странах мира. В недалеком будущем он поедет с гастролями в Австралию и США.

В ряде СМИ 13 июля появились сообщения о том, что против юмориста-оппортуниста Максима Галкина, раскритиковавшего СВО и уехавшего вместе с семьёй из России, Следственный комитет РФ завёл уголовное дело о распространении фейков про российских военных. Эти вбросы опровергли в СУ СКР по Ростовской области.