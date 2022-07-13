СК РФ на вопрос об «уголовном деле» против комика Галкина: у нас материалов в отношении него нет и не поступало

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13 июля 2022, 21:12

Максим Галкин, Genrietta Peryan/ Global Look Press

В ряде СМИ появились сообщения о том, что против юмориста-оппортуниста Максима Галкина, раскритиковавшего СВО и уехавшего вместе с семьёй из России, Следственный комитет РФ завёл уголовное дело о распространении фейков про российских военных. В среду, 13 июля, эти вбросы опровергли в СУ СКР по Ростовской области.

«У вас плохой информатор. У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало», — приводит ФАН сообщение пресс-службы ведомства.

Непроверенную информацию ранее сообщал и бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Никаких доказательств он не предоставил, однако отметил, что «прочел об этом в новостях».

Отметим, ранее стало известно, что Максим Галкин был замечен в ресторане Риги с женственным молодым человеком.