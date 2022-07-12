Максим Галкин был замечен в ресторане Риги с женственным молодым человеком

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12 июля 2022, 22:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийские СМИ разразились новостью – юморист Максим Галкин был замечен в роскошном ресторане Риги с красивым и женственным юношей… Они общались очень мило. Молодой человек – латыш…

После приезда Максима Галкина и Аллы Пугачёвой из Израиля в Латвию ходит множество слухов о пребывании звёздной пары — где они гуляют, куда ходят, какие мероприятия посещают и с кем встречаются. В социальных сетях не проходит и дня без новых подробностей о жизни Примадонны и её мужа. Причём, сама пара избегает интервью и публичности, не опровергая и не подтверждая слухов. А слухи плодятся — люди постоянно гутарят о деталях личной жизни звёзд.

Так случилось и на этот раз. Мужчину, очень похожего на Максима Галкина увидели с красивым юношей в рижском ресторане в центре города. О молодом человеке сразу пошли слухи, что он латыш (так как, во время посиделок в ресторане люди услышали, как он обращался к официанту на латышском языке, переходя потом на русский — беседуя со своим спутником).

«Спутник Максима (уж очень похож!) был лет 20-25 на вид, одет как денди, в пиджаке. Аристократичен манерами. Утончён. Даже женственен. Его слегка волнистые светлые волосы спускались до плеч. Общались очень мило. Оба сидели в солнечных очках, чтобы не привлекать внимание масс. Молодой человек знал латышский язык, так как слышала, как говорил на нём с официантом. Может, у них отношения? Или романтичное знакомство, и мы ещё застанем новую волну интересных сведений о семействе», — поделилась информацией некая Анна-Мария в одной из групп латвийских социальных сетей.

«Почему вы думаете, что это любовник? Возможно, они общались по делу. По бизнесу. Хватит плодить слухи! И вообще прилично обсуждать, кто и с кем сидит в ресторане? Максим высоко образованный человек! Я даже купила билет на его выступление в августе в Дзинтари, чтобы насладиться его юмором и правдой, которую он говорит о тоталитарной власти в России. И если даже они встречаются с парнем, какое вам до этого дело? Может, это друг семьи. Ну и что, что его приятель молод», — парирует в комментариях Зинаида М.

«Вы что, не смотрели великолепный, изумительный, прелестный фильм «Зови меня своим именем?» Давно надо привыкнуть, что люди в 21 веке могут встречаться с кем хотят… главное, чтобы люди были культурными. Дайте уже Максиму отдохнуть от вашей навязчивой слежки. Уже шампанского с молодым человеком выпить нельзя без народных сплетен», — размышляет Виктория.

«Живу летом в Майори. Часто гуляю по пляжу. Видела, как Максим ехал на велосипеде. Как он купался. Потом как-то рано с утра сидел с чашечкой кофе в прибрежном кафе. К нему не подходила, так как соблюдаю личное пространство. Он звезда, но имеет право на личную жизнь. Хотя мне и хотелось с ним поздороваться. Но, у нас в Латвии не принято лезть к известному человеку с восторгами и с вопросами, даже если он знаменит. Анна, прекратите же разносить сплетни по всему интернету!!! Может, у Аллы и Максима «открытые отношения». А вы! Лезете в личную жизнь к человеку», — считает Kristiana S.

«Доколе!? У Галкина есть жена и все это знают. У них дети. А вы что тут пишете? Разве Галкин это подтвердил? Покажите документы, фотографии, что они встречаются, снимите видео» — требует доказательств пользователь под псевдонимом К.К.

«Ой, давно не новость, что и Алла, и Максим встречаются с разными любопытными людьми. Может, у них общие интересы. Возможно, они возвышенные личности и читают вместе стихи. Обсуждают литературу. Искусство», — делится мнением Артемида.