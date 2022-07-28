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Аргументы Недели Общество 13+

Верховный суд пояснил, что издержки на адвоката и другие расходы можно компенсировать, если доказано, что обвинение было ложным

, 13:53

Верховный суд пояснил, что издержки на адвоката и другие расходы можно компенсировать, если доказано, что обвинение было ложным

После инцидента, произошедшего между двумя россиянами, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда пояснила, как получить компенсацию за ложное обвинение.

Житель Тамбова обвинил менеджера из Санкт-Петербурга, который на тот момент возглавлял производящую пиломатериалы фирму, в клевете. Последнего оправдал мировой судья. Менеджер решил взыскать с частного обвинителя компенсацию морального вреда. К тому же, ему пришлось немало потратиться на адвоката и билеты – на судебные заседания он был вынужден ездить из Санкт-Петербурга в Тамбов. В общей сложности почти 200 тыс. рублей.

Первая инстанция в компенсации морального вреда отказала. Объяснение такое – заявитель злого умысла не имел, его самого ввели в заблуждение. С жителя Тамбова взыскали лишь 28 тысяч.

Но менеджер не сдавался. В итоге Верховный суд пояснил, что добросовестность имеет значение только при определении суммы компенсации. Частный обвинитель не освобождается от выплаты оправданному судебных издержек, компенсации причиненного ему имущественного и морального вреда.

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