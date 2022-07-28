Верховный суд пояснил, что издержки на адвоката и другие расходы можно компенсировать, если доказано, что обвинение было ложным

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28 июля 2022, 13:53

После инцидента, произошедшего между двумя россиянами, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда пояснила, как получить компенсацию за ложное обвинение.

Житель Тамбова обвинил менеджера из Санкт-Петербурга, который на тот момент возглавлял производящую пиломатериалы фирму, в клевете. Последнего оправдал мировой судья. Менеджер решил взыскать с частного обвинителя компенсацию морального вреда. К тому же, ему пришлось немало потратиться на адвоката и билеты – на судебные заседания он был вынужден ездить из Санкт-Петербурга в Тамбов. В общей сложности почти 200 тыс. рублей.

Первая инстанция в компенсации морального вреда отказала. Объяснение такое – заявитель злого умысла не имел, его самого ввели в заблуждение. С жителя Тамбова взыскали лишь 28 тысяч.

Но менеджер не сдавался. В итоге Верховный суд пояснил, что добросовестность имеет значение только при определении суммы компенсации. Частный обвинитель не освобождается от выплаты оправданному судебных издержек, компенсации причиненного ему имущественного и морального вреда.